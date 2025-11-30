Скидки
Палмейрас – Фламенго, результат матча 30 ноября 2025, счет 0:1, Кубок Либертадорес, финал

«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ победил «Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес
В ночь с 29 на 30 ноября прошёл финальный матч Кубка Либертадорес, в котором «Палмейрас» встречался с «Фламенго». Встреча прошла в Перу на стадионе «Монументаль» и закончилась победой «Фламенго» со счётом 1:0.

Кубок Либертадорес — 2025 . Финал
30 ноября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
0 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Данило – 67'    

Победный гол в матче на 67-й минуте забил Данило. Результативной передачей отметился Хиорхьян де Арраскаета. В составе «Фламенго» победителями стали сразу три экс-игрока РПЛ Айртон Лукас, Хорхе Карраскаль и Гильермо Варела.

Таким образом, «Фламенго» в четвёртый раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес. На счету «Палмейрас» три победы в турнире.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Либертадорес является ««Индепендьенте», который выигрывал трофей семь раз. На втором месте по этому показателю находится «Бока Хуниорс». На их счету шесть побед.

