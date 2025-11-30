Скидки
Главная Футбол Новости

Вадим Романов рассказал, почему сделал лишь одну замену в матче «Спартака» с «Балтикой»

Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал, почему совершил лишь одну замену в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:1). На 75-й минуте вместо полузащитника Руслана Литвинова на поле появился форвард Антон Заболотный.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Лишь одна замена? Так выходило из логики игры. Мы были довольны тем, что происходило на поле. Нам не хватало «наконечника», человека, который бы закончил атаки. Поэтому выпустили центрального нападающего. Во всем остальном все было достаточно эффективно. Не было необходимости в изменениях, моменты создавались, быстрые атаки «Балтики» мы быстро ликвидировали», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место.

