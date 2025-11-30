Вадим Романов рассказал, почему сделал лишь одну замену в матче «Спартака» с «Балтикой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал, почему совершил лишь одну замену в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:1). На 75-й минуте вместо полузащитника Руслана Литвинова на поле появился форвард Антон Заболотный.

«Лишь одна замена? Так выходило из логики игры. Мы были довольны тем, что происходило на поле. Нам не хватало «наконечника», человека, который бы закончил атаки. Поэтому выпустили центрального нападающего. Во всем остальном все было достаточно эффективно. Не было необходимости в изменениях, моменты создавались, быстрые атаки «Балтики» мы быстро ликвидировали», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место.

Материалы по теме Романов объяснил пропущенный мяч «Спартака» в матче с «Балтикой», упомянув Бевеева

Как появился «Спартак»: