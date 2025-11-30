Экс-президент РПЛ ответил, кого бы назначил тренером «Спартака», если бы руководил клубом

Бывший президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о вероятном назначении нового главного тренера «Спартака».

— Если бы вы сегодня стали руководителем «Спартака», кого назначили бы главным тренером?

— Не хочу озвучивать, но у меня были кандидатуры, которые думал предложить «Спартаку». Сейчас все спекуляции о том, что бы я сделал, остаются спекуляциями. Я же не в «Спартаке». Карпин? Валерий Георгиевич — потрясающий человек и высококлассный тренер, — приводит слова Хачатурянца Sport24.

После ухода Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых исполняющим обязанности наставника команды стал Вадим Романов. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.

