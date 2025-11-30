«Что творят наши судьи?!» Ловчев – о матче ЦСКА с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение арбитра не засчитывать гол ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0). Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга», из-за фола на Тамерлане Мусаеве в штрафной площади. Однако сразу после свистка футболист ЦСКА Энрике Кармо отправил мяч в пустые ворота. После просмотра VAR судья изменил свое решение, отменив пенальти.

«Обращаюсь ко всем людям, которые руководят нашим футболом. Каждый раз, сидя в студии с бывшими футболистами, мы многого не можем понять. Что творят наши судьи?! Займитесь судейством! — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. «Оренбург» (12) находится на 14-м месте.