«Мы доминировали во всех фазах». Романов — о поражении «Спартака» в игре с «Балтикой»

«Мы доминировали во всех фазах». Романов — о поражении «Спартака» в игре с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о том, справедлив ли результат встречи, исходя из содержания матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу калининградцев.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Справедлив ли результат? Мы полностью контролировали игру, играли на половине поля соперника, доминировали во всех фазах. Единственное, что не смогли забить. Понимали, насколько опасна «Балтика» и ее розыгрыши стандартов. В одном эпизоде нам не повезло. Что касается содержания, то мне не в чем упрекнуть команду, мы выглядели очень хорошо, делали то, что должны были делать», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место.

Комментарии
