16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по результативным передачам

Комментарии

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Нью-Йорк Сити». На момент написания новости проходит второй тайм. Счёт в матче 4:1 в пользу «Интер Майами».

США — Major League Soccer . 1/2 финала
30 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Алленде – 14'     2:0 Алленде – 23'     2:1 Хак – 37'     3:1 Сильветти – 67'     4:1 Сеговия – 83'     5:1 Алленде – 89'    

В этой встрече аргентинский нападающий Лионель Месси отметился результативной передачей.

Таким образом, на его счету стало 405 результативных передач за карьеру. Он покорил рекорд по ассистам, который принадлежал легендарному венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу.

В нынешнем сезоне Лионель Месси принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и 22 результативные передачи.

