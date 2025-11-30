«Интер Майами» вышел в финал Кубка МЛС, разгромив «Нью-Йорк Сити». У Месси — ассист
В ночь с 29 на 30 ноября на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США) завершился матч 1/2 финала плей-офф МЛС между клубами «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 5:1.
США — Major League Soccer . 1/2 финала
30 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Алленде – 14' 2:0 Алленде – 23' 2:1 Хак – 37' 3:1 Сильветти – 67' 4:1 Сеговия – 83' 5:1 Алленде – 89'
В составе победителей хет-трик оформил аргентинский вингер Тадео Алленде. Ещё по одному мячу забили аргентинец Матео Сильветти и венесуэлец Теласко Сеговия. Звёздный форвард Лионель Месси отметился в этой встрече рекордной голевой передачей. Также ассист на счету испанца Жорди Альбы.
Таким образом, «Интер Майами» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Сан-Диего» — «Ванкувер Уайткэпс». Данная встреча состоится сегодня, 30 ноября, в 5:00 мск.
