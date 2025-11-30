Черданцев рассказал историю из Англии на фоне проходившего в условиях тумана матча РПЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев рассказал историю о матче любительского клуба Англии на фоне необычной ситуации в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Пари НН» (2:1 в пользу нижегородцев), проходившем на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре в условиях наличия густого тумана.

«Раз в Англии был такой случай. Когда туман опустился на футбольное поле, где проходил матч любительской лиги, он окутал одну половину поля так, что не было видно ни зги. Мяч тем временем находился на другой половине, и судья, который пока еще был в поле зрения игроков, прекратил матч и отправил футболистов в раздевалку. Через некоторое время игроки одной из команд поняли, что среди них отсутствует вратарь. Они отправились его искать, и обнаружили стоящим как ни в чем не бывало в воротах на другой, окутанной туманом, половине поля. Вратарь Ричард Сиддел был очень удивлен, узнав, что матч окончен. Он был в полной уверенности, что его команда настолько хорошо ведет игру на другой половине поля, что у соперника просто нет шансов добраться до его ворот. На следующий день о вратаре любительской лиги знала вся Англия», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Отметим, в данном матче использовались специальные красные мячи, которые используются только в условиях проблем с видимостью на поле, например, когда идёт сильный снег.

