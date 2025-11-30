Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев рассказал историю из Англии на фоне проходившего в условиях тумана матча РПЛ

Черданцев рассказал историю из Англии на фоне проходившего в условиях тумана матча РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев рассказал историю о матче любительского клуба Англии на фоне необычной ситуации в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Пари НН» (2:1 в пользу нижегородцев), проходившем на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре в условиях наличия густого тумана.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«Раз в Англии был такой случай. Когда туман опустился на футбольное поле, где проходил матч любительской лиги, он окутал одну половину поля так, что не было видно ни зги. Мяч тем временем находился на другой половине, и судья, который пока еще был в поле зрения игроков, прекратил матч и отправил футболистов в раздевалку. Через некоторое время игроки одной из команд поняли, что среди них отсутствует вратарь. Они отправились его искать, и обнаружили стоящим как ни в чем не бывало в воротах на другой, окутанной туманом, половине поля. Вратарь Ричард Сиддел был очень удивлен, узнав, что матч окончен. Он был в полной уверенности, что его команда настолько хорошо ведет игру на другой половине поля, что у соперника просто нет шансов добраться до его ворот. На следующий день о вратаре любительской лиги знала вся Англия», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Отметим, в данном матче использовались специальные красные мячи, которые используются только в условиях проблем с видимостью на поле, например, когда идёт сильный снег.

Материалы по теме
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео
Видео
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android