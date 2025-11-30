Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола раскрыл детали эмоционального разговора с Холандом после матча АПЛ

Гвардиола раскрыл детали эмоционального разговора с Холандом после матча АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об эмоциональном разговоре с нападающим Эрлингом Холандом после матча 13-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (3:2). После матча Холанд и Гвардиола эмоционально беседовали друг с другом. В этой встрече норвежец не отметился результативными действиями. Сейчас на его счету 99 голов в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Фоден – 1'     2:0 Гвардиол – 25'     2:1 Калверт-Льюин – 49'     2:2 Нмеча – 68'     3:2 Фоден – 90+1'    

«Он сделает это, забьёт свой 100-й гол в следующей игре. Мы просто говорили об отдыхе. У него огромное тело. Минуты, минуты — в какой-то момент нужно быть свежим. Отдых — это не только для ног (указывает на голову). Это не как у Фила или Джереми — они могут восстановиться быстрее. Эрлинг — большой парень. Он нам очень нужен», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 2 результативные передачи.

Материалы по теме
«Один из самых безумных матчей». Игрок «Манчестер Сити» Фоден — об игре с «Лидсом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android