Гвардиола раскрыл детали эмоционального разговора с Холандом после матча АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об эмоциональном разговоре с нападающим Эрлингом Холандом после матча 13-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (3:2). После матча Холанд и Гвардиола эмоционально беседовали друг с другом. В этой встрече норвежец не отметился результативными действиями. Сейчас на его счету 99 голов в АПЛ.

«Он сделает это, забьёт свой 100-й гол в следующей игре. Мы просто говорили об отдыхе. У него огромное тело. Минуты, минуты — в какой-то момент нужно быть свежим. Отдых — это не только для ног (указывает на голову). Это не как у Фила или Джереми — они могут восстановиться быстрее. Эрлинг — большой парень. Он нам очень нужен», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 2 результативные передачи.