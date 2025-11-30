Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике объяснил поражение «ПСЖ» в матче с «Монако» в Лиге 1

Луис Энрике объяснил поражение «ПСЖ» в матче с «Монако» в Лиге 1
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Монако» (0:1). В этой встрече результативной передачей отметился российский полузащитник Александр Головин.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

«Нам прежде всего не хватало точности. Когда так много игроков допускают ошибки и элементарные просчёты, очень сложно показывать хороший футбол в гостях против такой команды, как «Монако». Мы не заслужили большего. Сегодняшний матч был непростым для обеих команд, не только для нас. Но, думаю, они заслужили победу больше, чем мы», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 30 очков. «Монако» находится на шестом месте, записав в свой актив 23 очка.

Материалы по теме
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android