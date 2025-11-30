Луис Энрике объяснил поражение «ПСЖ» в матче с «Монако» в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Монако» (0:1). В этой встрече результативной передачей отметился российский полузащитник Александр Головин.

«Нам прежде всего не хватало точности. Когда так много игроков допускают ошибки и элементарные просчёты, очень сложно показывать хороший футбол в гостях против такой команды, как «Монако». Мы не заслужили большего. Сегодняшний матч был непростым для обеих команд, не только для нас. Но, думаю, они заслужили победу больше, чем мы», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 30 очков. «Монако» находится на шестом месте, записав в свой актив 23 очка.