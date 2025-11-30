Флик прокомментировал ситуацию с удалением тренеров «Барсы» в матче с «Алавесом» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об удалениях представителей тренерского штаба (Де ла Фуэнте и Маркус Зорг) во время матча 14-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (3:1).

«У меня не было времени поговорить с членами штаба. Я должен поговорить с ними, но я спросил четвертого судью, что произошло, а он мне не ответил. Нужно просто показать спокойствие. Мы в одном деле, мы должны справляться с этим вместе. Есть много людей, которые выполняют работу четвертого судьи и делают это отлично. Сегодня мне не хватило общения, а это то, чего я хочу. Это не что-то большое, я с полным уважением отношусь к нему и ожидаю того же от него. Если он скажет мне: «Возьми на себя ответственность за свою скамейку», я это сделаю. Так было в Лондоне, я могу с этим справиться, скамейка меня слушает. Я должен спросить их, что произошло», — приводит слова Флика AS.

После 14 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице.