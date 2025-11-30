Скидки
Гамбург — Штутгарт. Прямая трансляция
«Выполняет великолепную работу». Паулу Фонсека высказался об Арда Туране в «Шахтёре»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека рассказал о встрече с главным тренером «Шахтёра» Ардой Тураном.

– Вы играли против «Шахтёра», когда работали в «Роме». Как это было для вас?

– Очень тяжело. Пришлось оставить все свои чувства в стороне, потому что играть было для меня очень больно. Да, это моя профессия. Я должен быть профессионалом. Помню, что мы победили и прошли дальше. Но это было действительно очень тяжело. Тем более на тот момент в «Шахтёре» было так много игроков из моего времени. Было очень приятно их видеть, но в то же время было трудно играть против них.

– Вы посещали матч «Шахтёра» с «Серветтом» в Женеве, где пообщались с Ардой Тураном. Какие впечатления остались от тренера «горняков»?

– Да, я разговаривал с ним. Вы знаете, что Виталий Хливнюк – один из моих лучших друзей. Когда у меня выпадает возможность увидеться с ним, то я ёду. Когда я приехал на игру с «Серветтом», Виталий пригласил меня встретиться с Тураном. У нас был небольшой разговор, но мне кажется, что он очень хороший и скромный человек. Конечно, он не в лёгкой ситуации – она отличается от того времени, когда я работал в «Шахтёре». Но Арда выполняет великолепную работу в команде. Мне было очень приятно с ним встретиться и поговорить», – приводит слова Фонсеки ua.tribuna.com.

На данный момент «Шахтёр» идёт первым в чемпионате Украины.

