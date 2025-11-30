Неймар сделал заявление по поводу своей готовности играть на фоне травмы мениска

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал о своём состоянии после травмы.

«Физически я чувствую себя хорошо, ощущаю, что с каждым днём становлюсь лучше. Эта травма грустная и раздражает, но это не то, что меня остановит. Я точно буду готов и к следующему матчу», — приводит слова Неймара Globo.

Ранее сообщалось, что Неймар повредил мениск левого колена, из-за чего он мог пропустить концовку сезона и больше не сыграть в 2025 году.

Медицинский штаб «Сантоса» рекомендовал футболисту сделать операцию, однако бразилец стремится выйти на поле в последних турах чемпионата, ведь команда борется за сохранение места в Серии А.

В целом в этом сезоне Неймар забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 26 матчах на клубном уровне.

