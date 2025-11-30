Хаби Алонсо сделал заявление о микроклимате в «Реале» на фоне слухов о конфликте

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о настроении внутри команды.

«Я всегда ощущал, что команда единая, мы все понимаем, какова цель: дойти до конца и сохранить шанс выиграть всё. Несмотря на всё, что говорят и чего хотят некоторые люди, мы внутри остаёмся очень сплочёнными. Мы движёмся вместе», – приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Следующий матч мадридцы проведут сегодня, 30 ноября, против «Жироны». Старт — в 22:00. В предыдущих четырёх матчах мадридский клуб одержал лишь одну победу. «Реал» в таблице Примеры идёт вторым, отставая от «Барселоны» на два очка и имея матч в запасе.

