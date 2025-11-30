Андрей Лунин может перейти в «Интер». Скауты клуба наблюдали за ним на матче «Реала» в ЛЧ

Представители «Интера» посетили матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Реал» (3:4), чтобы оценить игру голкипера мадридцев Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.
По данным источника, итальянский клуб ищет вратаря на следующий сезон, поскольку 37-летний швейцарец Ян Зоммер, чей контракт действует до лета 2026 года, подвергается критике за свои выступления.
В связи с этим «нерадзурри» рассматривают варианты на трансферном рынке, и одним из них является 26-летний украинский кипер «Реала».
Зная, что Андрей Лунин выйдет в матче с «Олимпиакосом», «Интер» направил своего представителя на игру, чтобы проследить за его выступлением и убедиться, что нехватка стабильной практики не сказалась на нём.
Отмечается, что «Интер» может предложить за трансфер украинца от € 10 до 12 млн следующим летом, а также гарантировать ему место в стартовом составе.
Матч против греческого клуба стал для Андрея Лунина первым в сезоне-2025/26.
