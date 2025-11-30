Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Штутгарт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Лунин может перейти в «Интер». Скауты клуба наблюдали за ним на матче «Реала» в ЛЧ

Андрей Лунин может перейти в «Интер». Скауты клуба наблюдали за ним на матче «Реала» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Представители «Интера» посетили матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Реал» (3:4), чтобы оценить игру голкипера мадридцев Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

По данным источника, итальянский клуб ищет вратаря на следующий сезон, поскольку 37-летний швейцарец Ян Зоммер, чей контракт действует до лета 2026 года, подвергается критике за свои выступления.

В связи с этим «нерадзурри» рассматривают варианты на трансферном рынке, и одним из них является 26-летний украинский кипер «Реала».

Зная, что Андрей Лунин выйдет в матче с «Олимпиакосом», «Интер» направил своего представителя на игру, чтобы проследить за его выступлением и убедиться, что нехватка стабильной практики не сказалась на нём.

Отмечается, что «Интер» может предложить за трансфер украинца от € 10 до 12 млн следующим летом, а также гарантировать ему место в стартовом составе.

Матч против греческого клуба стал для Андрея Лунина первым в сезоне-2025/26.

Болельщики «Кайрата» после матча с «Реалом»

Материалы по теме
Алонсо сделал заявление о перспективах Лунина в «Реале» после трёх голов от «Олимпиакоса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android