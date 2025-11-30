«Я счастлив, что они вернулись». Тренер «Барселоны» Флик — о Рафинье и Педри
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении в строй Рафиньи и Педри, они получили игровое время в матче 14-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (3:1).
Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
0:1 Ибаньес – 1' 1:1 Ямаль – 8' 2:1 Ольмо – 26' 3:1 Ольмо – 90+3'
«Я счастлив, что они вернулись. Нелегко распределять игровое время, Рафа мог сыграть только 60 минут, Педри — 30. Я доволен, что мы заработали три очка, это самое главное. Есть и вещи, которыми я недоволен, например, потерянные мячи. Но всё, что мы сделали сегодня, было нормально, три очка — это самое главное», — приводит слова Флика AS.
После 14 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
08:02
-
07:50
-
07:45
-
07:07
-
06:05
-
05:56
-
05:40
-
05:35
-
05:31
-
04:57
-
04:38
-
04:31
-
04:12
-
04:07
-
03:58
-
03:21
-
02:51
-
02:35
-
02:14
-
02:12
-
01:59
-
01:46
-
01:21
-
01:20
-
01:14
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:32
-
00:27
-
00:07
- 29 ноября 2025
-
23:59