Айнтрахт Франкфурт — Вольфсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Я счастлив, что они вернулись». Тренер «Барселоны» Флик — о Рафинье и Педри

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении в строй Рафиньи и Педри, они получили игровое время в матче 14-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (3:1).

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
0:1 Ибаньес – 1'     1:1 Ямаль – 8'     2:1 Ольмо – 26'     3:1 Ольмо – 90+3'    

«Я счастлив, что они вернулись. Нелегко распределять игровое время, Рафа мог сыграть только 60 минут, Педри — 30. Я доволен, что мы заработали три очка, это самое главное. Есть и вещи, которыми я недоволен, например, потерянные мячи. Но всё, что мы сделали сегодня, было нормально, три очка — это самое главное», — приводит слова Флика AS.

После 14 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице.

Комментарии
