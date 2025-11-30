Тренер «Барселоны» Флик оценил шансы Рафиньи и Педри сыграть против «Атлетико» в Ла Лиге
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии формы Рафиньи и Педро, а также оценил их шансы сыграть против «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Посмотрим, завтра у футболистов будет восстановление, между этими двумя матчами не так много времени, но с ним всё в порядке. После матча я спросил о его ощущениях, и всё хорошо. Что касается Рафиньи, он показал свою динамику, интенсивность, это хорошо для нашего стиля игры», — приводит слова Флика AS.
После 14 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. В 15-м туре каталонский клуб примет на своём поле мадридский «Атлетико». Матч состоится 2 декабря в 23:00 мск.
