Айнтрахт Франкфурт — Вольфсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

Комментарии

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» обыграла «Санкт-Паули» (3:1) на своём поле и повторила один из рекордов лиги.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

Мюнхенский клуб забивал более двух голов в каждом из последних 20 матчей Бундеслиги, повторив рекорд лиги сезона-2013/14, установленный «Баварией» Хосепа Гвардиолы.

После этой игры мюнхенцы с 34 очками располагаются на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет со «Штутгартом». Встреча начнётся 6 декабря в 17:30 мск на стадионе «Штутгарт Арена».

