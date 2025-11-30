«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче
В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» обыграла «Санкт-Паули» (3:1) на своём поле и повторила один из рекордов лиги.
Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6' 1:1 Геррейру – 44' 2:1 Диас – 90+3' 3:1 Джексон – 90+6'
Мюнхенский клуб забивал более двух голов в каждом из последних 20 матчей Бундеслиги, повторив рекорд лиги сезона-2013/14, установленный «Баварией» Хосепа Гвардиолы.
После этой игры мюнхенцы с 34 очками располагаются на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.
В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет со «Штутгартом». Встреча начнётся 6 декабря в 17:30 мск на стадионе «Штутгарт Арена».
