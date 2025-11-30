«Усиление на второй круг». Акинфеев опубликовал свежее фото с легендами ЦСКА и Слуцким

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал совместное фото с бывшими футболистами и тренером армейцев.

Фото: Соцсети Игоря Акинфеева

«Усиление на второй круг… P.S. Я про футболистов», — подписал снимок Акинфеев.

На фото изображены легенды армейцев: сам Акинфеев, а также один из братьев Березуцких, Леонид Слуцкий, Зоран Тошич и Сейду Думбия.

На данный момент армейцы идут в турнирной таблице РПЛ на первом месте, опережая «Краснодар» и «Зенит» на два и три очка соответственно. У преследователей армейцев есть одна игра в запасе.

