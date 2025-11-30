Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри отреагировал на победу в матче Серии А с «Лацио»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал матч 13-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:0).
Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
1 : 0
1:0 Леау – 51'
«У нас были сложности в начале, потому что «Лацио» очень активно давил. Пока они держали такой темп, перекрывали все варианты для паса. В таких условиях приходилось рисковать передачами, отсюда потери мяча — поэтому мы не лучшим образом вошли в игру. Во втором тайме прибавили в темпе, а соперник, наоборот, немного просел, поэтому у нас появились дополнительные возможности помимо гола», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.
После этой игры «Милан» с 28 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства.
