Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри объяснил, за что его удалили в матче с «Лацио»

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри объяснил, за что его удалили в матче с «Лацио»
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал удаление в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:0).

Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Леау – 51'    

«В концовке был небольшой хаос, но и арбитру было непросто принять решение, когда его вызвали к VAR. Это был тот же судья, что и в первом туре, когда мы проиграли «Кремонезе», поэтому я просто спросил, почему каждый раз с ним у нас возникают проблемы? Вот он меня и удалил. В такой суматохе вполне естественно, что он так отреагировал, но я точно не хотел его оскорбить», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.

«Милан» с 28 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства.

Комментарии
