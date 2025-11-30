Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри объяснил, за что его удалили в матче с «Лацио»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал удаление в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:0).

«В концовке был небольшой хаос, но и арбитру было непросто принять решение, когда его вызвали к VAR. Это был тот же судья, что и в первом туре, когда мы проиграли «Кремонезе», поэтому я просто спросил, почему каждый раз с ним у нас возникают проблемы? Вот он меня и удалил. В такой суматохе вполне естественно, что он так отреагировал, но я точно не хотел его оскорбить», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.

«Милан» с 28 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства.