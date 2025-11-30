Скидки
Тренер «Милана» Аллегри прокомментировал новую роль «девятки» португальца Леау

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о новой роли «девятки» португальца Рафаэля Леау в игровых схемах команды.

Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Леау – 51'    

«Леау уже был центральным нападающим, когда играл за «Лилль». В матче с «Лацио» он хорошо пробил головой. Когда мячи идут с фланга, он стал активнее входить в штрафную, но у него есть возможность менять позиции и двигаться по всей атакующей линии», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.

В текущем сезоне португалец провёл за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Леау с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

