Тренер «Милана» Аллегри прокомментировал новую роль «девятки» португальца Леау

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о новой роли «девятки» португальца Рафаэля Леау в игровых схемах команды.

«Леау уже был центральным нападающим, когда играл за «Лилль». В матче с «Лацио» он хорошо пробил головой. Когда мячи идут с фланга, он стал активнее входить в штрафную, но у него есть возможность менять позиции и двигаться по всей атакующей линии», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.

В текущем сезоне португалец провёл за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Леау с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.