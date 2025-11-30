Скидки
«Адриен стал гораздо сильнее». Тренер «Милана» Аллегри — о Рабьо

Аудио-версия:
Главный тренер «Милана» Массимлиано Аллегри оценил состояние формы полузащитника клуба Адриена Рабьо.

«По сравнению с моим последним сезоном с ним в «Ювентусе» Адриен стал гораздо сильнее. У него мощь, отличное тактическое мышление, он работает на команду. Чтобы создать коллектив, который борется за вершину, нужны игроки, которые готовы подстраиваться под других. У меня много футболистов, которые играют с такой страстью, это меняет всё. А у Адриена ещё и потрясающая выносливость для полузащитника», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.

В текущем сезоне француз провёл за «Милан» семь матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Рабьо с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Тренер «Милана» Аллегри прокомментировал новую роль «девятки» португальца Леау
