Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

30 ноября главные новости спорта, Кубок Либертадорес, Ф-1, футбол, МЛС, Месси, РПЛ, Серия А, хоккей, НХЛ

«Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес, исторический рекорд Месси. Главное к утру
Аудио-версия:
«Фламенго» победил «Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес, аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, побив мировой рекорд Ференца Пушкаша, австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ победил «Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес.
  2. Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по результативным передачам.
  3. Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара, Норрис — второй, Ферстаппен — третий.
  4. «Интер Майами» вышел в финал Кубка МЛС, разгромив «Нью-Йорк Сити». У Месси — ассист.
  5. «Балтика» в меньшинстве победила «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ.
  6. «Миннесота» уступила по буллитам «Баффало», Капризов забросил шайбу, Юров ему ассистировал.
  7. Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс».
  8. «Милан» переиграл «Лацио» и вырвался на первое место в Серии А.
  9. Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в «Феррари».
  10. Неймар сделал заявление по поводу своей готовности играть на фоне травмы мениска.
