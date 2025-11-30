«Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес, исторический рекорд Месси. Главное к утру
«Фламенго» победил «Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес, аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, побив мировой рекорд Ференца Пушкаша, австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ победил «Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес.
- Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по результативным передачам.
- Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара, Норрис — второй, Ферстаппен — третий.
- «Интер Майами» вышел в финал Кубка МЛС, разгромив «Нью-Йорк Сити». У Месси — ассист.
- «Балтика» в меньшинстве победила «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ.
- «Миннесота» уступила по буллитам «Баффало», Капризов забросил шайбу, Юров ему ассистировал.
- Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс».
- «Милан» переиграл «Лацио» и вырвался на первое место в Серии А.
- Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в «Феррари».
- Неймар сделал заявление по поводу своей готовности играть на фоне травмы мениска.
