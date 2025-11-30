«Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес, исторический рекорд Месси. Главное к утру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Фламенго» победил «Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес, аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, побив мировой рекорд Ференца Пушкаша, австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».