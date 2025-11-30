«Зенит» — «Рубин»: во сколько начало матча 17-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 33 очка и занимает третье место. Подопечные Рашида Рахимова заработали 23 очка и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).

Самые результативные легионеры РПЛ: