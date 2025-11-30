Скидки
Тьерри Анри — о Бундеслиге: качество уступает английскому чемпионату

Аудио-версия:
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри высказал критическое мнение относительно уровня немецкого футбольного чемпионата. Он выразил уверенность, что Бундеслига значительно уступает в качестве английской Премьер-лиге, особенно в контексте требований к игрокам.

Специалист поделился своими наблюдениями, проведя параллели между двумя ведущими европейскими лигами. По его словам, игрокам, переходящим из Бундеслиги в АПЛ, приходится сталкиваться с серьезными трудностями адаптации. Анри акцентировал внимание на различиях в интенсивности и требованиях к физической подготовке футболистов.

«Меня всегда удивляли игроки Бундеслиги. Там создаются моменты, можно набивать статистику голов и ассистов, просто бегая. В Премьер-лиге всё иначе — игроки там быстрые и не отстают от тебя. Для тех, кто переходит в английский чемпионат из Германии, это очень непросто», — приводит слова Анри издание derbyderbyderby.it.

В своей профессиональной карьере футболист сборной Франции никогда не выступал в немецком чемпионате. Он завершил свою игровую карьеру в 2012 году, проведя большую часть своей карьеры в английском и испанском клубах, а также в американской лиге МЛС.

