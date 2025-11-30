Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоятся четыре матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 30 ноября (время московское):

14:00. «Краснодар» — «Крылья Советов»;

16:30. «Ростов» — «Локомотив»;

16:30. «Ахмат» — «Динамо» Москва;

19:00. «Зенит» — «Рубин».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 36 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками после 16 игр. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (8), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).

Самые титулованные футбольные клубы России: