Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоятся четыре матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 30 ноября (время московское):
14:00. «Краснодар» — «Крылья Советов»;
16:30. «Ростов» — «Локомотив»;
16:30. «Ахмат» — «Динамо» Москва;
19:00. «Зенит» — «Рубин».
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 36 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками после 16 игр. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (8), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).
Самые титулованные футбольные клубы России: