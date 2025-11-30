Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 30 ноября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 30 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоятся четыре матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 30 ноября (время московское):

14:00. «Краснодар» — «Крылья Советов»;
16:30. «Ростов» — «Локомотив»;
16:30. «Ахмат» — «Динамо» Москва;
19:00. «Зенит» — «Рубин».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 36 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками после 16 игр. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (8), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сегодня в РПЛ играют топы! «Краснодар», «Зенит», «Локо» и «Динамо» в Грозном! LIVE
Live
Сегодня в РПЛ играют топы! «Краснодар», «Зенит», «Локо» и «Динамо» в Грозном! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android