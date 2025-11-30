Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоятся четыре матча 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 30 ноября (время московское):

11:30. «Енисей» — «Ротор»;

17:00. «Спартак» Кс — «Торпедо» М;

17:00. «Арсенал» Т — «Нефтехимик».

18:00. «Факел» — «Челябинск».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и московское «Торпедо» (18).