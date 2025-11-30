Скидки
Главная Футбол Новости

Ахмат — Динамо: во сколько начало матча 17-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Динамо»: во сколько начало матча 17-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
После 16 матчей чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 16 очков и занимает 12-е место. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на девятой строчке.

В следующем туре «Ахмат» встретится с «Оренбургом» (5 декабря), а «Динамо» — со «Спартаком» (6 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

