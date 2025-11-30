«Рома» — «Наполи»: во сколько начало матча 13-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини набрала 27 очков и занимает второе место. Подопечные Антонио Конте заработали 25 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре римский клуб встретится с «Кальяри» (7 декабря), а «Наполи» — с «Ювентусом» (7 декабря).

