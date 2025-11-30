Старший тренер «Балтики» Нагайцев: мы простые балтийские парни, стоим твёрдо на земле

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев ответил, как футболистам команды оставаться на земле на фоне успешных результатов нынешнего сезона. После 17 матчей Мир Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева набрала 32 очка и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.

— «Балтику» уже считают претендентом на топ-3. Как ребятам оставаться на земле, чтобы не сорвало голову?

— Нет, нам не сорвёт. Мы простые балтийские парни (смеётся). Твёрдо стоим на земле, — сказал Нагайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

