Главная Футбол Новости

Челси — Арсенал: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Челси» — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Последние пять матчей «Челси» и «Арсенала» друг с другом:

АПЛ, 29-й тур, 16 марта 2025 года, «Арсенал» — «Челси» — 1:0;
АПЛ, 11-й тур, 10 ноября 2024 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1;
АПЛ, 29-й тур, 21 апреля 2024 года, «Арсенал» — «Челси» — 5:0;
АПЛ, 9-й тур, 21 октября 2023 года, «Челси» — «Арсенал» — 2:2;
АПЛ, 34-й тур, 2 мая 2023 года, «Арсенал» — «Челси» — 3:1.

С историей личных встреч «Челси» и «Арсенала» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Самые дорогие футболисты:

