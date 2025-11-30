Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Челси» — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Челси» и «Арсенала» друг с другом:

АПЛ, 29-й тур, 16 марта 2025 года, «Арсенал» — «Челси» — 1:0;

АПЛ, 11-й тур, 10 ноября 2024 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1;

АПЛ, 29-й тур, 21 апреля 2024 года, «Арсенал» — «Челси» — 5:0;

АПЛ, 9-й тур, 21 октября 2023 года, «Челси» — «Арсенал» — 2:2;

АПЛ, 34-й тур, 2 мая 2023 года, «Арсенал» — «Челси» — 3:1.

С историей личных встреч «Челси» и «Арсенала» можно ознакомиться по ссылке.

