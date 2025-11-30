Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рома» — «Наполи»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ромы» и «Наполи» друг с другом:

Серия А, 23-й тур, 2 февраля 2025 года, «Рома» — «Наполи» — 1:1;

Серия А, 13-й тур, 24 ноября 2024 года, «Наполи» — «Рома» — 1:0;

Серия А, 34-й тур, 28 апреля 2024 года, «Наполи» — «Рома» — 2:2;

Серия А, 17-й тур, 23 декабря 2023 года, «Рома» — «Наполи» — 2:0;

Серия А, 20-й тур, 29 января 2023 года, «Наполи» — «Рома» — 2:1.

С историей личных встреч «Ромы» и «Наполи» можно ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме Тотти: у Дибалы нет характеристик для игры в роли центрального нападающего

Топ-5 легенд футбола: