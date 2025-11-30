«Краснодар» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 34 очка и занимает второе место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).

