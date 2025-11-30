Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Игра не будет показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей чемпионата Англии команда Оливера Гласнера набрала 20 очков и занимает шестое место. Подопечные Рубена Аморима заработали 18 очков и располагаются на 12-й строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» встретится с «Бёрнли» (3 декабря), а «Манчестер Юнайтед» — с «Вест Хэм Юнайтед» (4 декабря).

Материалы по теме Тренер «Челси» Мареска дал комментарий о предстоящем матче с «Арсеналом» в АПЛ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: