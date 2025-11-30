Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед: во сколько начало матча 13-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Игра не будет показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 12 матчей чемпионата Англии команда Оливера Гласнера набрала 20 очков и занимает шестое место. Подопечные Рубена Аморима заработали 18 очков и располагаются на 12-й строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» встретится с «Бёрнли» (3 декабря), а «Манчестер Юнайтед» — с «Вест Хэм Юнайтед» (4 декабря).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска дал комментарий о предстоящем матче с «Арсеналом» в АПЛ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android