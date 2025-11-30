«МЮ» интересен Вальверде, игрок может покинуть «Реал» из-за противоречий с Алонсо — Mirror

«Манчестер Юнайтед» нацелился на покупку полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Манкунианцы следят за положением футболиста в «Королевском клубе». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Вальверде является одним из нескольких игроков «сливочных», недовольных стилем управления главного тренера команды Хаби Алонсо. Уругваец рассматривает вариант ухода из испанского гранда, если его взаимоотношения с Алонсо не станут лучше.

Подчёркивается, что «Реал» не намерен продавать 27-летнего полузащитника дешевле £ 100 млн, однако «Манчестер Юнайтед» оценивает его трансфер в размере £ 70 млн.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

