Валерий Непомнящий: «Спартак» на правильном пути, но «Балтика» была слишком хороша

Известный российский тренер Валерий Непомнящий проанализировал вчерашний матч 17-го тура МИР Российской Премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком», завершившийся победой калининградцев 1:0.

«Совершенно справедливая победа «Балтики». Но мне не в чем упрекнуть «Спартак» — команда в порядке, всё было сделано здорово, за исключением некоторых моментов. В равных составах, конечно, у «Спартака» было серьёзное преимущество, однако не было опасных моментов и реализации. По настрою чувствовалось, что всё придёт, гол случится. После удаления в составе «Балтики» озабоченности в глазах игроков «Спартака» не было. «Да, мы всё сделаем, забьём». Однако этого не произошло.

«Спартаку» не хватило опыта, понимания действий. Игроки передней линии команды хорошего уровня, но в сложившейся ситуации действовали совершенно неправильно. Не привык ещё «Спартак» играть с таким преимуществом и вскрывать такую оборону, как вчера у «Балтики».

«Спартак» на правильном пути, но уж слишком хороша «Балтика». Играют в меньшинстве, уступают по игре, но ждут своего шанса — и он пришёл. Уже не впервые они забивают в таком положении. «Балтика» хороша. Можно только порадоваться за Талалаева и его команду», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.