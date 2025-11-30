«Зенит» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00

Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Зенит — Рубин: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 19:00

Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
После 16 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 33 очка и занимает третье место. Подопечные Рашида Рахимова заработали 23 очка и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

