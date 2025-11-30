«Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 13-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей чемпионата Англии команда Энцо Марески набрала 23 очка и занимает третье место. Подопечные Микеля Артеты заработали 29 очков и располагаются на первой строчке.

В следующем туре «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед» (3 декабря), а «Арсенал» — с «Брентфордом» (3 декабря).

Материалы по теме Тренер «Челси» Мареска дал комментарий о предстоящем матче с «Арсеналом» в АПЛ

Какие карточки есть в футболе: