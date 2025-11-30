«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция игры 13-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 17:05

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей чемпионата Англии команда Нуну Эшпириту Санту набрала 11 очков и занимает 17-е место. Подопечные Арне Слота заработали 18 очков и располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре «молотобойцы» встретятся с «Манчестер Юнайтед» (4 декабря), а «красные» — с «Сандерлендом» (3 декабря).

Рекорды «Ливерпуля»: