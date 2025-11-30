«Спартак» Кс — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся костромской «Спартак» и московское «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» (Химки). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очка. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).