Футбол

Игрок «Балтики» Титков: со «Спартаком» боролись на морально волевых

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о минувшем матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». С 30-й минуты калининградская команда играла в меньшинстве, однако одержала итоговую победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Мы боролись. Нам ничего не оставалось делать, как на морально волевых бегать и бороться. Забили гол — и идём, двигаемся наверх. По удалению Манелова и Талалаева посмотрим, сейчас ничего не могу сказать.

Самое главное сейчас — это победа. В этом году осталось одна игра. Надо её выиграть и уйти в отпуск на хорошей ноте», — сказал Титков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

