Игрок «Балтики» Титков: со «Спартаком» боролись на морально волевых
Поделиться
Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о минувшем матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». С 30-й минуты калининградская команда играла в меньшинстве, однако одержала итоговую победу со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Мы боролись. Нам ничего не оставалось делать, как на морально волевых бегать и бороться. Забили гол — и идём, двигаемся наверх. По удалению Манелова и Талалаева посмотрим, сейчас ничего не могу сказать.
Самое главное сейчас — это победа. В этом году осталось одна игра. Надо её выиграть и уйти в отпуск на хорошей ноте», — сказал Титков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:31
-
10:25
-
10:11
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:17
-
09:08
-
08:55
-
08:30
-
08:27
-
08:16
-
08:02
-
07:50
-
07:45
-
07:07
-
06:05
-
05:56
-
05:40
-
05:35
-
05:31
-
04:57
-
04:38