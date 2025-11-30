Игрок «Балтики» Титков: со «Спартаком» боролись на морально волевых

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о минувшем матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». С 30-й минуты калининградская команда играла в меньшинстве, однако одержала итоговую победу со счётом 1:0.

«Мы боролись. Нам ничего не оставалось делать, как на морально волевых бегать и бороться. Забили гол — и идём, двигаемся наверх. По удалению Манелова и Талалаева посмотрим, сейчас ничего не могу сказать.

Самое главное сейчас — это победа. В этом году осталось одна игра. Надо её выиграть и уйти в отпуск на хорошей ноте», — сказал Титков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

