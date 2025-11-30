Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий осудил поведение Талалаева в матче «Балтика» — «Спартак»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал поведение тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева во время матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча, прошедшая вчера, завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В ходе этой игры Талалаев получил красную карточку от арбитра и был удалён.

«Осуждаю поведение Талалаева в матче со «Спартаком». Не приемлю такого. Сейчас Андрей должен понимать, что всё внимание на него. Он настолько притянул всё к себе, что и положительное будут видеть, но искать отрицательное, где бы он оступился, в тысячу раз сильнее. И этот жест — ошибка, это неправильно. За такое, конечно, нужно наказывать. Я с большим уважением отношусь к Андрею Талалаеву, но такими эпизодами он работает против себя», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

