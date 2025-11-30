Стало известно условие, при котором Уортон откажется от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на лето 2026 года. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим считает, что 21-летний футболист обладает навыками, делающими его идеальным кандидатом для команды, которую он хочет построить. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, манкунианцы уверены, что смогут приобрести игрока грядущим летом за £ 70 млн, однако Уортон хочет выступать за клуб, участвующий в еврокубках, поэтому он не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», если он не квалифицируется в них.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

