Асенсио пропустит игру с «Жироной», Куртуа возвращается в состав «Реала» — Marca

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио с высокой долей вероятности не примет участия в сегодняшнем матче Ла Лиги с «Жироной». Причиной отсутствия футболиста стала вирусная инфекция. Накануне ответственной встречи на тренировочных занятиях мадридского клуба также отсутствовали другие защитники: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Дин Хёйсен. Их участие в ближайших играх остаётся под вопросом. Об этом сообщает Marca.

Также тренерский штаб под руководством Хаби Алонсо с большой долей вероятности сможет рассчитывать на основного вратаря Тибо Куртуа. Голкипер пропустил недавний матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», который завершился со счётом 4:3, из-за гастроэнтерита. Сейчас Куртуа готов вернуться в строй и занять своё место в воротах.

Кроме того, в предварительную заявку на матч с «Жироной» могут быть включены защитник Антонио Рюдигер и хавбек Франко Мастантуоно. Оба игрока провели несколько тренировочных сессий после перенесённых травм. Однако их окончательное участие в сегодняшней игре пока находится под вопросом и будет зависеть от окончательной оценки их физического состояния перед самым матчем.