Круговой: 99% решений ЭСК в пользу судей

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на решение Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признать верным неназначение пенальти в ворота «Спартака» на пятой минуте очного матча команд в 16-м туре Мир РПЛ (1:0). В указанном эпизоде Круговой столкнулся с вратарём красно-белых Александром Максименко.

«ЭСК поддержала решения Карасёва в матче со «Спартаком»? Да они всегда, блин, поддерживают! 99% их решений в пользу судей», – приводит слова Кругового Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник ЦСКА принял участие в 17 матчах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме ЭСК: Карасёв верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале матча с ЦСКА

Главные футбольные дерби России: