Круговой: 99% решений ЭСК в пользу судей
Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на решение Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признать верным неназначение пенальти в ворота «Спартака» на пятой минуте очного матча команд в 16-м туре Мир РПЛ (1:0). В указанном эпизоде Круговой столкнулся с вратарём красно-белых Александром Максименко.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«ЭСК поддержала решения Карасёва в матче со «Спартаком»? Да они всегда, блин, поддерживают! 99% их решений в пользу судей», – приводит слова Кругового Metaratings.
В нынешнем сезоне чемпионата России защитник ЦСКА принял участие в 17 матчах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
