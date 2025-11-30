«Ман Сити» и «Ливерпуль» могут побороться за нападающего из клуба АПЛ — Footmercato

Нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе попал в сферу интересов «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Эти клубы начали сбор информации о 25-летнем футболисте. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, Ндиайе занимает высокие позиции в трансферных списках указанных команд.

Сенегальский игрок выступает в составе «ирисок» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Ндиайе с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

