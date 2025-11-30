39-летний Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал» — Defensa Central

39-летний центральный защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос потенциально может вернуться в мадридский «Реал». Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.

Согласно сведениям источника, возвращение испанского футболиста в состав «сливочных» рассматривается уже в зимнее трансферное окно. Контракт Рамоса с клубом из Мексики истекает, и через месяц он официально получит статус свободного агента. Это обстоятельство делает возможным его переход без компенсации за трансфер. В то же время мадридский клуб имеет потребность в опытном центральном защитнике, что делает кандидатуру Рамоса актуальной для усиления оборонительной линии. Ранее сообщалось о кадровых проблемах «Реала» в центре защиты из-за травм.

Серхио Рамос выступал за «Реал» на протяжении 16 сезонов, с 2005 по 2021 год. За этот период он провёл 671 матч в футболке мадридцев во всех турнирах. Защитник записал на свой счёт 101 забитый мяч и отдал 40 результативных передач, став одним из самых результативных игроков обороны в истории клуба. За годы выступлений в составе «Реала» Рамос стал обладателем многочисленных трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА и пять титулов чемпиона Испании.

За мексиканский «Монтеррей» футболист выступает с февраля текущего года. В составе этого клуба 39-летний игрок принял участие в 30 встречах, отметившись семью забитыми голами.