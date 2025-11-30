Саусь — о словах Талалаева перед удалением: сказал правду, значит, что-то чувствует
Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о словах главного тренера команды Андрея Талалаева перед удалением в первом тайме матча 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
— Честно, эпизодов с удалениями Манелова и Талалаева не видел. Не знаю, было ли у Манелова касание. Судья посчитал так. Уже на теории разберём этот момент, пока не могу прокомментировать.
— Талалаева удалили за нецензурную лексику. Если произнести цензурно, он сказал: «Фиг вы выиграете».
— Сказал правду (улыбается). Значит, что-то чувствует, так и получилось, — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
