Саусь — о словах Талалаева перед удалением: сказал правду, значит, что-то чувствует

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о словах главного тренера команды Андрея Талалаева перед удалением в первом тайме матча 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:0).

— Честно, эпизодов с удалениями Манелова и Талалаева не видел. Не знаю, было ли у Манелова касание. Судья посчитал так. Уже на теории разберём этот момент, пока не могу прокомментировать.

— Талалаева удалили за нецензурную лексику. Если произнести цензурно, он сказал: «Фиг вы выиграете».

— Сказал правду (улыбается). Значит, что-то чувствует, так и получилось, — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

