Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: думал, «Спартак» возьмёт реванш за поражение от «Балтики» в Москве

Валерий Кечинов: думал, «Спартак» возьмёт реванш за поражение от «Балтики» в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал прошедший матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые проиграли «Балтике» 0:1.

«Думал, «Спартак» возьмёт реванш за московское поражение от «Балтики». Игра складывалась именно так, даже сценарий был похож — удаление в составе «Балтики». Думал, что теперь «Спартак» дожмёт. Но «Балтика» вытерпела и отвечала атаками, одна из них закончилась голом. Не получился реванш, но не скажу, что «Спартак» играл плохо.

Впереди матч с «Динамо». Если «Спартак» обыграет, покажет хорошую игру… Руководство в любом случае подумает, стоит ли приглашать нового главного тренера. Мне кажется, что Вадиму Романову нужно дать шанс минимум до конца сезона», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: «Спартак» на правильном пути, но «Балтика» была слишком хороша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android