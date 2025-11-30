Валерий Кечинов: думал, «Спартак» возьмёт реванш за поражение от «Балтики» в Москве

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал прошедший матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые проиграли «Балтике» 0:1.

«Думал, «Спартак» возьмёт реванш за московское поражение от «Балтики». Игра складывалась именно так, даже сценарий был похож — удаление в составе «Балтики». Думал, что теперь «Спартак» дожмёт. Но «Балтика» вытерпела и отвечала атаками, одна из них закончилась голом. Не получился реванш, но не скажу, что «Спартак» играл плохо.

Впереди матч с «Динамо». Если «Спартак» обыграет, покажет хорошую игру… Руководство в любом случае подумает, стоит ли приглашать нового главного тренера. Мне кажется, что Вадиму Романову нужно дать шанс минимум до конца сезона», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.